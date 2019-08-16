217 ألف نازح في أفغانستان العام الجاري

المصدر: كابول - أ.ف.ب

أفادت الأمم المتحدة، أمس، بأن حوالي 217 ألف شخص معظمهم من القاصرين نزحوا من ديارهم منذ بداية العام في أفغانستان بسبب المعارك، محذرةً من تفاقم الحاجات الإنسانية في البلد الذي يشهد نزاعاً.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في أفغانستان أن عدداً كبيراً من هؤلاء الأشخاص ما زالوا نازحين في جميع أنحاء البلاد، إذ يمنعهم النزاع من العودة إلى مناطقهم الأصلية. و58% من هؤلاء النازحين قاصرون في حين تشكل النساء 21% منهم.

وغالبية النازحين من مناطق شمال أفغانستان وشرقها، حيث تدور معارك ضد متمردي حركة طالبان، وكذلك ضد الفرع الأفغاني لتنظيم داعش.

وتابع المكتب أنه إضافة إلى هذا الرقم فإن «حوالي 100 ألف من أصل 245 ألفاً نزحوا العام الماضي.