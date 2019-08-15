سلطات جبل طارق تفرج عن ناقلة النفط الإيرانية

المصدر: وكالات

قررت المحكمة العليا في جبل طارق، الخميس، الإفراج الفوري عن ناقلة النفط الإيرانية محل الأزمة مع طهران، حسبما نقلت صحيفة محلية.

ونقلت رويترز عن رئيس حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قراره رفع قرار التحفظ على الناقلة "غريس 1"، والسماح لها بالإبحار.

وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية ذكرت، نقلا عن مصادر مقربة من حكومة جبل طارق، أن ريكاردو لن يطلب تجديد أمر احتجاز الناقلة وأنه يكفيه الآن أنها لن تتوجه إلى سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من ريكاردو قوله: "ما من سبب يدعونا للإبقاء على غريس 1 في جبل طارق ما دمنا لم نعد تعتقد أنها تخرق العقوبات على النظام السوري".

وفي خطاب أمام البرلمان، كان ريكاردو أكد أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة بالتحفظ على الناقلة (غريس 1) هو قرار اتخذته بمفردها وليس نيابة عن أي دولة أو طرف ثالث.

وأضاف "كل القرارات التي تتعلق بهذا الأمر اتخذت كنتيجة مباشرة لوجود أسباب منطقية تدعو حكومة جبل طارق للاعتقاد بأن السفينة تخالف العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا".