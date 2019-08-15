سيئول تعزّز ميزانية الدفاع

المصدر: سيئول - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس، أن سيئول ستعزز من ميزانيتها الدفاعية خلال الأعوام المقبلة، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بسبب التجارب الصاروخية.

وستتم زيادة الميزانية للفترة من عام 2020 إلى 2024 بواقع نحو 215 مليار يورو «240 مليار دولار» بارتفاع بأكثر من 7 في المئة. وتشمل الزيادة ضم نظامين جديدين للدفاع الصاروخي للتحذير المبكر من أجل الكشف بصورة أفضل عن أي صواريخ محتملة من الشمال.

على صعيد متصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، أنّ أي تحرك من جانب الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة المدى تنطلق من البر في كوريا الجنوبية، قد يؤدي لاندلاع حرب باردة جديدة وسباق تسلح متصاعد في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: «أشارت الولايات المتحدة إلى أنها تدرس الآن خطة لنشر صواريخ أرض - أرض متوسطة المدى في منطقة آسيا ووقع الاختيار على كوريا الجنوبية لتكون مكان نشرها، هذا عمل متهور وتصعيد للتوتر بالمنطقة، عمل قد يؤدي لاندلاع حرب باردة جديدة وسباق تسلح في منطقة الشرق الأقصى بنشر سلاح هجومي جديد في كوريا الجنوبية».