«كروسا» يضرب اليابان ويلغي رحلات طيران

المصدر: طوكيو - د ب أ

يتحرك إعصار قوي نحو غرب اليابان، مصحوباً بأمطار غزيرة ورياح عاتية في مناطق واسعة من البلاد.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن الإعصار «كروسا» من المتوقع أن يصل إلى اليابسة صباح اليوم (الخميس). وتقطعت السبل بالمسافرين في ذروة موسم العطلة الصيفية، إذ تسبب الإعصار العاشر في اليابان هذا العام في إلغاء 347 رحلة جوية والعديد من رحلات القطارات.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية، من أن الإعصار الذي يتحرك ببطء يمكن أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة يصل منسوبها في بعض المناطق إلى 1.2 متر، وحضّوا السكان على البقاء في حالة يقظة، تحسباً للانهيارات الطينية وزيادة منسوب الأنهار وارتفاع أمواج المد.

وكان الإعصار كروسا حتى قبيل ساعات، على بعد 180 كيلومتراً جنوب شرقي جزيرة تانيجاشيما، بالقرب من كيوشو، ويتجه شمالاً بسرعة 20 كيلومتراً في الساعة. وبلغت أقصى سرعة للرياح 108 كيلومترات في الساعة، مع زوابع بسرعة 144 كيلومتراً في الساعة، وفقاً لهيئة الأرصاد.

تحذيرات

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن اليابان نصحت أكثر من 300 ألف شخص بإخلاء منازلهم. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون، إن‭‭ ‬‬التحذيرات الخاصة بالإخلاء صدرت لنحو 310 آلاف ساكن كما تقرر إلغاء نحو 350 رحلة طيران بسبب اقتراب العاصفة. وقال رئيس الوزراء شينزو آبي خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «دعوني أطلب من الناس الاستعداد جيداً، والبقاء في حالة يقظة واتخاذ إجراءات‭‭ ‬‬للحفاظ على الأرواح مثل الإجلاء المبكّر».