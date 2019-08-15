جونسون يتّهم رافضي «بريكست» بالتواطؤ مع بروكسل

المصدر: لندن - أ.ف.ب

اتّهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، النواب البريطانيين الرافضين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بـ«تواطؤ رهيب» مع بروكسل، من شأنه أن يدفع البلاد باتّجاه الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق. واتّهم جونسون الاتحاد الأوروبي، بالتشدد حيال لندن لأن بروكسل برأيه تعتبر أن البرلمان البريطاني قادر على وقف مسار «بريكست».

مشيراً إلى أنّ على بروكسل تقديم تنازلات لتفادي خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتّفاق في 31 أكتوبر المقبل. وقال جونسون: «هناك تواطؤ رهيب يجري بين من يعتقدون أنهم قادرون على وقف مسار بريكست في البرلمان وأصدقائنا الأوروبيين، إنهم لا يقدمون أي تنازل على الإطلاق في ما يتعلّق باتفاق الانسحاب، لأنهم لا يزالون يعتقدون أنه يمكن وقف مسار بريكست في البرلمان».

وأضاف جونسون: «كلّما طال هذا الأمر أصبحنا أكثر فأكثر مجبرين على الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق». ولفت جونسون إلى أنّه لا يريد بريكست من دون اتفاق، لكن على بروكسل في المقابل تقديم تنازلات لتفادي هذا الأمر، مردفاً: «كلّما زادت قناعتهم بأن بريكست يمكن منعه في البرلمان ازدادوا تعنتاً وتمسكاً بموقفهم».