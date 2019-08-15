مقتل 6 بتفجير انتحاري غربي تشاد

المصدر: نجامينا - أ.ف.ب

قُتل ستة أشخاص في هجوم نفّذته انتحارية غربي تشاد نُسب إلى جماعة بوكو حرام النيجيرية، وفق ما أعلن الجيش التشادي.

وقال الناطق باسم الجيش التشادي الكولونيل عزم برماندوا، إن انتحارية فجّرت حزامها الناسف، وإن الحصيلة ستة قتلى بينهم عسكري.

وقال ضابط رفيع في الجيش التشادي طلب عدم كشف هويته، إن الهجوم وقع في ساحة في ناحية تاتافيرومو التابعة لمنطقة كايغا-كيندجيريا الواقعة في بحيرة تشاد، حيث يكثّف التنظيم المتطرّف هجماته منذ مطلع العام. وأوضح مسؤول أمني محلي، أن القتلى هم ممثل الزعيم المحلي وأربعة من حراسه وعسكري، مضيفاً أن خمسة عسكريين أصيبوا بجروح.

وتشهد منطقة بحيرة تشاد مجدداً هجمات منسوبة لبوكو حرام منذ يونيو 2018. ووقع حوالي عشرة منها في الأراضي التشادية واستهدفت معظمها مواقع للجيش. وفي أواخر مارس، قُتل 23 جندياً تشادياً في هجوم استهدف قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة. وأدى هجوم آخر لبوكو حرام في 21 يونيو إلى مقتل ما لا يقل عن 11 عسكرياً تشادياً.