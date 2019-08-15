ألمانيا: القوة الأوروبية لأمن الملاحة على أجندة قمة هلسنكي

Ⅶ برلين، سيئول - وكالات

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنها تعتقد أن فكرة وجود مهمة بحرية أوروبية في مضيق هرمز ستطرح للنقاش مرة أخرى خلال اجتماعات غير رسمية لوزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في فنلندا في وقت لاحق هذا الشهر. وأضافت في مؤتمر صحافي عقب اجتماعاتها مع رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيدا الذي يزور ألمانيا: «أعتقد أن مسألة تشكيل مهمة أوروبية ستطرح للنقاش مرة أخرى هناك لأن هذه المناقشات لم تتم بعد في كل مكان، لذا أعتقد أن الرئاسة الفنلندية ستلعب دوراً تنسيقياً في هذا الشأن». ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية ودفاع الاتحاد الأوروبي اجتماعات غير رسمية في هلسنكي في أواخر الشهر الجاري. وتولت فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد في الأول من يوليو. وانضمت بريطانيا الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية بحرية في الخليج لحماية السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز بعد أن احتجزت إيران سفينة ترفع علم بريطانيا. وقبل ذلك بأسبوعين دعت بريطانيا إلى تشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن ألمانيا لن تنضم إلى المهمة البحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز وإنها تفضل مهمة أوروبية لكنه حذر من صعوبة إحراز تقدم في هذا الصدد.

إلى ذلك، أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية لم تستورد نفطاً إيرانياً في يوليو، مقارنة مع 788651 طناً استوردتها في الشهر نفسه من العام الماضي. وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشترٍ للنفط في العالم استورد ما إجماليه 11.5 مليون طن من الخام الشهر الماضي، مقارنة مع 12.9 مليون طن استوردها في يوليو 2018. والبيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام لشهر يوليو ستنشرها مؤسسة النفط الوطنية الكورية المملوكة للدولة في وقت لاحق هذا الشهر.