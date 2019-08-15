فقدان الثقة بإيران يتوسّع

المصدر: باريس - البيان

قال إيمانويل غونزاليس، الضابط السابق بالقوات الجوية الملكية الإسبانية، إن دفة الأحداث بخصوص إيران دارت نحو طريق مغاير عن السابق، وأصبحت بريطانيا شريكاً فاعلاً في خطة تأمين الملاحة البحرية في الخليج بقيادة واشنطن.

وأضاف في تصريح لـ«البيان»: بريطانيا أعلنت رسمياً أن التحقيقات في قضية الناقلة الإيرانية «جريس1» المحتجزة في جبل طارق مسألة تخص جبل طارق، وهذا يعني أن بعض القوى الأوروبية فقدت الثقة في النظام الإيراني، وخرجت بريطانيا عن صف الموقف الأوروبي المؤيد للتفاوض مع إيران والحوار والتواصل الدبلوماسي، لكن الخبير الإسباني توقع أن تلتحق بقية الدول الأوروبية بالموقف الأمريكي البريطاني. وأضاف: هذه معلومات وليست تكهنات.. المعطيات البادية أمامنا الآن تؤكد أن القوات العسكرية الدولية في مياه الخليج لن تقتصر على أمريكا وبريطانيا فقط، وسينضم إليها قريباً قطعاً بحرية مهمة من دول أوروبية وآسيوية.