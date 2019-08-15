(فيديو) إصابة ما لايقل عن 4 شرطيين في تبادل لإطلاق نار بفيلادلفيا

المصدر: د ب ا

ذكر تقرير إخباري أن ما لا يقل عن أربعة من ضباط شرطة مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية أصيبوا، أحدهم على الأقل برصاصة في الرأس، في تبادل لإطلاق النار مازال مستمراً في حي نيكتاون بالمدينة بعد ظهر الأربعاء (بالتوقيت المحلي).

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية أن العشرات من ضباط الشرطة أغلقوا الشوارع في الحي الذي شهد تبادل إطلاق، وشوهد ضباط آخرون وهم يركضون وراء السيارات بحثًا عن رجل مسلح محتمل.

(فيديو) إصابة ما لايقل عن 4 شرطيين في تبادل لإطلاق نار بفيلادلفياhttps://t.co/HSvf85QKXE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nCq0Jvy39p — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 14, 2019