"كارثة بيئية" في جزيرة إيفيا اليونانية بسبب حريق مدمر

المصدر: البيان الإلكتروني

يسعى رجال الإطفاء اليونانيون الأربعاء إلى احتواء حريق يدمر منذ أكثر من ثلاثين ساعة محمية طبيعية في جزيرة إيفيا حيث تتحدث السلطات عن "كارثة بيئية هائلة".

ولم يسفر الحريق الذي يمتد على طول 12 كيلومترا عن سقوط ضحايا، لكنه أدى إلى إخلاء أربع قرى في الجزيرة اليونانية الثانية في المساحة بعد كريت وتبعد نحو مئة كيلومتر شمال شرق أثينا.

وقال حاكم المنطقة المنتهية ولايته كوستاس باكويانيس "إنها كارثة بيئية هائلة في غابة صنوبر فريدة" كانت قد بقيت "سليمة" حتى اليوم.

والحريق الذي بدأ على حافة طريق عند الساعة الثالثة الثلاثاء (00,00 ت غ) امتد تحت تأثير هبات رياح إلى الأحراج الكثيفة جدا والجافة في وسط الجزيرة، في منطقة محمية بسبب حيواناتها ونباتاتها البرية.

ودفع الحريق السلطات إلى إخلاء قرى كونتوديسبوتي وماكريمالي وستافروس وبلاتانا في وسط الجزيرة، وكان يهدد مدينة بساخنا خلال الليل، حسبما ذكرت السلطات.

وقال ثاناسيس كاراكاتزاس المسؤول في الدفاع المدني لوكالة أنباء أثينا اليونانية "من بساخنا إلى كونتوديسبوتي وماكريمالي، احترق كل شيء. من حسن الحظ أنه لم يسقط ضحايا".

وبحسب مصور في وكالة فرانس برس، كافح عناصر الإطفاء طوال الليل ألسنة اللهب التي بلغ ارتفاعها من 20 إلى 30 متراً، وسط غطاء نباتي كثيف وتضاريس وعرة يصعب الوصول إليها.

وقال بانيس رازوس وهو مسؤول محلي "يفترض أن نتغلب على الحريق في نهاية اليوم".

لكن النيران حولت جزءاً من غابة أغريليستا إلى رماد، وتسببت بأضرار لا تقدر بثمن في هذه المحمية البالغة مساحتها 550 هكتاراً.

مشاهد من الخراب

أعشاب مشتعلة وأشجار صنوبر تندلع منها النيران وشجيرات متفحمة كان مشهد الكارثة الأربعاء انعكاساً لخراب حقيقي بحسب ما لحظ مصور فيديو في فرانس برس.

ونجح نحو مئتي رجل إطفاء يعملون في المنطقة تساندهم 75 آلية برية وتسع مروحيات وسبع طائرات لرش المياه بإبعاد النيران عن المناطق السكنية.

وقال وزير حماية المواطن ميخاليس خريسوخويديس "نجحنا في حماية الأرواح والحفاظ على المساكن".

وأشار بعض السكان إلى انقطاع في الكهرباء والماء.

وفي أثينا، أثنى المفوض الأوروبي للمساعدة الإنسانية والحماية المدنية خريستوس ستلييناديس على التحرك "النموذجي" لعناصر الطوارئ اليونانية بمواجهة الحرائق.

وقال "أعتقد أنه يمكننا الحد من الخسارة البيئية"، مشيراً إلى "التضامن الأوروبي الملموس".

ويفترض أن تقدم طائرة إيطالية لرش المياه المساعدة نهار الأربعاء لعناصر الإطفاء قبل وصول طائرتين من اسبانيا وأخرى من إيطاليا مساء.

وبطلب من اليونان، جند الاتحاد الأوروبي وسائله العملانية لمكافحة حرائق الغابات في أوروبا.

وسجلت سلسلة حرائق في الأيام الماضية في اليونان بسبب درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى أربعين درجة مئوية ورياح عنيفة وجفاف.

وأشاد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي ألغى الثلاثاء عطلته الصيفية في جزيرة كريت ومن المقرر أن يتوجه إلى مكان الحرائق الأربعاء، بعمل أجهزة إطفاء الحرائق والإغاثة اليونانية.

وأعلن مساء الثلاثاء "أنا مدرك أن عناصر الإطفاء بذلوا أقصى جهودهم في الأيام الخمسة الماضية، لا ينامون كثيراً ولا يتناولون الطعام".

وتمت السيطرة على حريق آخر في جزيرة ثاسوس وفي مقاطعتي بيوتيا وبيلوبونيز.

وأخمد كذلك حريق آخر كان يهدد ضاحية أثينا مساء الاثنين، بدون وقوع ضحايا، فيما بقيت جزيرة إلافونيسوس فريسة للحرائق على مدى يومين.

وتمت السيطرة السبت على حريقين في محيط ماراثوناس شمال أثينا، والقريبة من منتجع صيفي في قرية ماتي حيث وقع حريق العام الماضي قضى فيه مئة وشخصان، ليكون أكثر الحرائق المميتة بتاريخ البلاد.