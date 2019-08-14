طرق بديلة للمهاجرين لأوروبا مع إغلاق إيطاليا موانئها

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

ارتفع عدد المهاجرين الذي عبروا البحر المتوسط من شمال أفريقيا إلى إسبانيا بنسبة 22% الشهر الماضي، في ظل وقف إيطاليا لوصول المهاجرين إلى شواطئها، حسبما قالت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل «فرونتكس».

وأغلقت إيطاليا موانئها أمام سفن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط، وأصرت على ضرورة موافقة دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أولاً على استقبال المهاجرين على متن تلك السفن.

ووجدت فرونتكس أن حوالي 1100 مهاجر وصلوا إلى أوروبا عبر ما يُسمى طريق وسط البحر المتوسط في يوليو، بانخفاض طفيف عن شهر يونيو الذي تم خلاله تسجيل وصول 1150 مهاجراً. وبنهاية يوليو، سافر حوالي 4900 شخص عبر هذا الطريق. ووفقاً للبيانات التي نُشرت أمس فقد تم تسجيل عبور حوالي 13 ألف شخص إلى إسبانيا بين شهري يناير ويوليو. وكان الطريق الأكثر سلوكاً هو عبر شرق البحر المتوسط من اليونان، حيث وصل 5800 مهاجر في يوليو نحو 28 ألف مهاجر منذ بدء العام.