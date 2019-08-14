أزمة هونغ كونغ تتجه إلى «التدويل» والصين تحرك قواتها

المصدر: عواصم - وكالات

تتجه المواجهات في هونغ كونغ بين المحتجين والشرطة إلى التحول لأزمة ذات طابع دولي، إثر تنامي القلق من تفاقم الأوضاع، حيث عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في حل الأزمة من دون دماء، وأعربت الأمم المتحدة وألمانيا عن القلق من تصاعد التوتر وسط اضطراب حركة النقل في المطار الرئيسي في هونغ كونغ.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحكومة الصينية تحرك قوات صوب الحدود مع هونغ كونغ. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ترامب قوله إن التقارير الواردة من وكالات الاستخبارات الأمريكية تظهر أن الحكومة الصينية تنقل قوات إلى حدودها مع هونغ كونغ.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن ثقته في أنه سوف يتم نزع فتيل الاضطرابات الحالية، مؤكداً أنه لا يريد أن يتعرض أحد للإيذاء أو القتل خلال التظاهرات المناهضة للحكومة. وقال ترامب للصحافيين في نيوجيرسي: «إنه موقف عنيف جداً، سوف نرى ماذا سيحدث. انني متأكد من أنه سوف يتم حله». وأضاف: «آمل أن يتم حل الموقف بالنسبة للجميع، بما في ذلك الصين» وتابع «آمل أن يتم حل الوضع من أجل الحرية».

في السياق، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن قلقه حيال الوضع المتوتر. وخلال زيارة للوزير الألماني لنيويورك، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:«الأمور آخذة في التصعيد، ومن ثم لا يسعنا إلا مناشدة كل الأطراف التراجع». وأضاف ماس:«وسيبقى المهم بالنسبة لنا هو عدم التأثير على الحق في حرية التعبير عن الرأي».

وصعّدت وسائل إعلام رسمية في هونغ كونغ اللهجة واصفةً المحتجّين بـ«الغوغاء» وحذّرت من أنه لا يجب أبداً استرضاؤهم ولوّحت بشبح تدخّل قوات الأمن الصينية. وحذّرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية، أمس، من أن «متشددين عنيفين» يدفعون بهونغ كونغ نحو «الهاوية».

وتسببت حركة الاحتجاجات أمس في وقف حركة العمل في مطار هونغ كونغ لليوم الثاني على التوالي ما أدى إلى إلغاء العديد من الرحلات الجوية. وكانت الشركة المشغلة للمطار، الذي يعد نقطة ربط محورية للرحلات الطويلة عبر الصين وجنوب شرق آسيا، أعلنت في وقت سابق تعليق جميع الرحلات المغادرة من المدينة بعد الساعة الرابعة ونصف بالتوقيت المحلي (0830 بتوقيت غرينتش).

ضبط النفس

وعُلّقت كل إجراءات تسجيل ركاب الرحلات المغادرة بعد أن وضع آلاف المحتجين مرتدين اللون الأسود، حواجز مستخدمين عربات الأمتعة لمنع الركاب المسافرين من عبور بوابات التفتيش الأمني.

وحثت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، سلطات هونغ كونغ على ممارسة ضبط النفس والتحقيق في أدلة على إطلاق قواتها الغاز المسيل للدموع على المحتجين بوسائل يحظرها القانون الدولي. وقالت باشليه في بيان: «يمكن رؤية المسؤولين وهم يطلقون عبوات الغاز المسيل للدموع في مناطق مزدحمة ومغلقة وبشكل مباشر تجاه المحتجين في مناسبات عديدة مما ينطوي على مخاطر جسيمة بسقوط قتلى أو مصابين بإصابات خطيرة».

وقال روبرت كولفيل الناطق باسم باشليه في مؤتمر صحافي إن تصريحات الصين بأن التظاهرات بدأت تظهر مؤشرات على «إرهاب» ليست مفيدة وتهدد بتأجيج الوضع.