الهند: إجلاء 1.2 مليون شخص نتيجة الأمطار الموسمية

المصدر: نيودلهي - أ.ف.ب

ارتفع عدد ضحايا الأمطار الموسمية في الهند إلى 202، فيما استمر هطول المطار الغزيرة على مناطق غرب وجنوب البلاد. وقامت السلطات بنقل أكثر من 1.2 مليون شخص إلى مخيمات إغاثة.

وتضررت منطقة كيرالا السياحية الجنوبية من الأمطار الموسمية. وكانت تعرّضت العام الماضي إلى أسوأ فيضانات منذ أكثر من قرن خلفت 450 قتيلاً. وصرح برامود كومار الناطق باسم شرطة كيرلا بأن «عدد القتلى في الولاية ارتفع إلى 88.. ولا يزال 40 آخرون على الأقل في عداد المفقودين».

كما تم نقل أكثر من 250 ألف شخص من مناطق واياناد ومالابورام وكوزهيكود الأكثر تضرراً بالفيضانات إلى مخيمات إغاثة. ولقي 48 شخصاً على الأقل مصرعهم في ولاية كارناتاكا المجاورة.

وصرح مسؤول في حكومة الولاية بأن 16 شخصاً لا زالوا مفقودين في كارناتاكا إلا أن الوضع تحسّن بعد أن خفّ هطول الأمطار. وتم نشر عناصر من قوات الطوارئ والجنود وقوات البحرية والقوات الجوية للقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإغاثة.