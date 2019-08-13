بريطانيا تنشر سفنها في «هرمز»

أعلنت بريطانيا أمس نشر سفن عسكرية للمشاركة في عملية تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وتزامن ذلك مع تأكيدها أن على إيران الكف عن أنشطتها التي تزعزع استقرار المنطقة. وأصدرت البحرية الملكية البريطانية، أمس، بياناً جاء فيه: إن سفناً حربيةً تتخذ من بورتسموث مقراً لها، غادرت باتجاه الخليج للعمل بجانب السفينة مونتروز لتأمين مضيق هرمز، ومرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر المضيق.

وأضافت: إننا سنعمل بجانب شركاء من الولايات المتحدة كجزء من التحالف الدولي الذي شكل حديثاً، وسنركز على توفير الأمن البحري الإقليمي، ومكافحة الإرهاب والتهريب.

وتابع البيان: «يظل تركيزنا في منطقة الخليج محصوراً على تهدئة التوترات الحالية، لكننا ملتزمون دعم حرية الملاحة وطمأنة الشحن الدولي، وهو ما يهدف إليه التحالف الدولي». بدوره، أشاد بولتون بموافقة بريطانيا على المشاركة في حماية السفن بمياه الخليج. عواصم ـ البيان، وكالات

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