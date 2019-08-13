أشرف غني: لن أبقى في السلطة دقيقة واحدة بلا انتخابات

المصدر: كابول ـ وكالات

أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه رفض اقتراح بعض الساسة البارزين الأفغان بالاستمرار في السلطة لمدة خمس سنوات أو أكثر بدون إجراء انتخابات، وذلك لحين تحديد مصير عملية السلام الأفغانية الجارية.

ونقلت تقارير إعلامية عن غني قوله خلال كلمة له بمناسبة عيد الأضحى إن الساسة كانوا قد طلبوا منه البقاء في السلطة خلال اجتماع عقد في كابول يونيو الماضي وحضره وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لكنه قال لهم إنه لا يريد البقاء في السلطة لمدة دقيقة من انتهاء فترة ولايته.

وكان غني أكد في تصريحات سابقة أن الشعب الأفغاني سيقرر بأصواته شرعية الحكومة المستقبلية، مشيراً إلى أن أفغانستان بحاجة إلى حكومة نشطة ومسؤولة، وهذا الشيء لا يمكن حدوثه بدون إجراء الانتخابات. وهددت حركة طالبان، في وقت سابق، بعرقلة الانتخابات الرئاسية الأفغانية المقبلة، وشن هجمات على الفعاليات الانتخابية، وذلك على الرغم مما يتردد من أن مباحثات السلام التي تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً أحرزت تقدماً.