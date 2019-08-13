توجيه الاتهام رسمياً للمشتبه به في اعتداءات بروكسل

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

أكدت النيابة العامة الاتحادية في بلجيكا، أمس، توجيه الاتهام لصلاح عبدالسلام رسمياً في بلجيكا في ملف اعتداءات 22 مارس 2016 في بروكسل، وهو متورّط كذلك في اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس.

وتم توجيه الاتهام لعبدالسلام (29 عاماً) بـ«المشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي»، وفق النيابة العامة البلجيكية التي أكدت بهذا الإعلان معلومات تتداولها الصحافة البلجيكية منذ أيام. وأسفرت الهجمات الانتحارية على مطار بروكسل الدولي ومحطة المترو في المدينة عن 32 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً وتبناها تنظيم داعش.

وأطلق الأمر بتنفيذ هذه الهجمات من سوريا وخططت لها خلية فرنسية-بلجيكية مسؤولة، كذلك عن اعتداءات نوفمبر في باريس التي أسفرت عن 130 قتيلاً. وقبل هذا الإعلان كانت قد وُجّهت التهم إلى 12 شخصاً على علاقة بقضية هجمات بروكسل التي تضم أيضاً نحو 800 جهة ادعاء مدنية.

وتستهل المحاكمة المتعلقة بالهجمات الإرهابية في بروكسل العام المقبل، وستجري في المقر السابق لحلف شمال الأطلسي«الناتو» في العاصمة البلجيكية. ومن المفترض أن تدوم من 6 إلى 8 أشهر. ومن بين المشتبه بهم الرئيسيين في هذه الهجمات، محمد عبريني وأسامة كريم وقد أوقفا في أبريل 2016.

وأقر عبريني بأنه الرجل «صاحب القبعة» الذي كان يجر حقيبة محشوة بالمتفجرات على عربة إلى جانب الانتحاريين في المطار. وبعد ذلك ترك الحقيبة وفرّ من المكان. ويفترض أن تبدأ المحاكمة في هجمات باريس عام 2021 على أبعد تقدير. ووجّهت الاتهامات إلى 14 شخصاً في إطار هذا التحقيق، بينهم 11 قيد الحبس الاحترازي.