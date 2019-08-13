8 قتلى بهجومين منفصلين في نيجيريا

المصدر: أبوجا ـ أ.ف.ب

قُتل 8 أشخاص بينهم 3 جنود في هجومين منفصلين استهدفا قاعدة عسكرية وقرية في شمال شرق نيجيريا بحسب مصادر عسكرية.

ووفق مصدرين، قُتل ثلاثة جنود نيجيريين وثلاثة مدنيين في هجوم لتنظيم «داعش في غرب أفريقيا» استهدف قاعدة عسكرية في غوبيو الواقعة على بعد 80 كيلومتراً من مدينة مايدوغوري عاصمة الولاية التي تحمل الاسم ذاته.

وأعلن المصدر الأول -طالباً عدم كشف هويته- مقتل ثلاثة جنود «دفاعاً عن القاعدة العسكرية في مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في غرب أفريقيا»، مضيفاً: «قتل ثلاثة مدنيين أصيبوا في تبادل إطلاق النار».

وهاجم المتشددون الذين كانوا على متن 8 شاحنات «بيك-أب» مجهّزة برشاشات ثقيلة القاعدة وخاضوا قتالاً مع الجنود استمر نحو ساعتين، بحسب ما أفاد المصدر الثاني، مؤكداً حصيلة الضحايا التي أعلنها المصدر الأول. وتابع أن الهجوم قد صُدّ بعد وصول إسناد جوي.