غوايدو يتهم مادورو بالسعي لحل البرلمان

المصدر: كاراكاس ـ رويترز ود.ب.أ

أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو تعد لحل البرلمان الذي تقوده المعارضة والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة في تصعيد محتمل للأزمة السياسية في البلاد.

وحذر غوايدو عبر فيديو تم بثه عبر الإنترنت من أن حكومة مادورو تخطط لحل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة عبر دعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أن غوايدو لم يذكر من أين حصل على هذه المعلومة، مضيفة إن الحكومة الفنزويلية تخطط أيضاً لاعتقال نواب بالبرلمان على نطاق واسع في خطوة ستتسبب فقط في تصعيد الصراع.

وقال غوايدو إن المعارضة تتمتع بدعم الشعب الفنزويلي والقوات المسلحة والمجتمع الدولي، مضيفاً إنهم سوف يعدون «لهجوم سياسي».