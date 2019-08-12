جونسون: مغزى عيد الأضحى هو التضحية وأداء الواجب

المصدر: وكالات

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المسلمين في المملكة المتحدة وأنحاء العالم بعيد الأضحى، معبراً عن امتنانه لمساهمة المسلمين البريطانيين في إنجاح بلاده.

وقال جونسون، الذي أصبح رئيساً للوزراء في يوليو الماضي، في بيان مصور نشره على حسابه على موقع «تويتر»، إنه يريد «الاحتفال بالإسهامات» التي قدمها 3.3 ملايين مسلم يعيشون في بريطانيا لإنجاح بلاده.

وأضاف: «قصة عيد الأضحى هي قصة عن التضحية، عن أداء واجبك وفعل الصواب. وهذا شيء نراه يومياً من المسلمين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، رجالاً ونساء، فهم يقدمون مساهمة هائلة في الحياة البريطانية الحديثة».

وتابع: «قدموا إسهامات كبيرة في الأعمال التجارية، وفي الخدمات العامة، وفي الثقافة والإعلام، وبالطبع في فريق إنجلترا للكريكيت الحائز كأس العالم. لقد شاركوا في وصول هذا البلد إلى النجاح الذي تعيشه اليوم».

وأشاد جونسون أيضاً بـ«الكرم الاستثنائي» للمسلمين البريطانيين عبر دعمهم للجمعيات الخيرية التي تساعد الفقراء، طوال أيام السنة، وعلى الأخص خلال الأعياد.

يذكر أن جونسون كان قد تم اتهامه سابقاً بـ«رهاب الإسلام» أو ما يعرف بـ«الإسلاموفوبيا»، وذلك بعد تصريحات سابقة له وصف فيها المنتقبات بـ«صناديق البريد»، إلا أنه اعتذر عن هذه التصريحات خلال مناظرة متلفزة أثناء ترشحه لزعامة حزب المحافظين ورئاسة الحكومة البريطانية، مشيراً إلى أن جده الأكبر كان مسلماً.