روسيا تطلب من «غوغل» حذف مقاطع فيديو للتظاهرات

المصدر: موسكو ـ د.ب.أ

طلبت هيئة تنظيم الإعلام الروسية من شركة «غوغل» حذف مقاطع فيديو لاحتجاجات مناهضة للحكومة واعتقالات في موسكو، من منصة «يوتيوب» المملوكة للشركة الأمريكية.

وطلبت هيئة روسكومنادزور الروسية، أمس، من غوغل، في رسالة بعثتها إليها، اتخاذ تدابير لمنع الإعلان عن الاحتجاجات غير المصرح بها.

وتم نشر العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب، وتظهر فيها حملة قمع وحشية من جانب الشرطة في بعض الأحيان.

ونظّم عشرات الآلاف من الروس تظاهرتهم الرابعة في أربعة أسابيع بوسط موسكو، أول من أمس، احتجاجاً على عنف الشرطة ولصالح إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

واندلعت الاحتجاجات بعد رفض مشاركة العديد من مرشحي المعارضة بشكل مثير للجدل في انتخابات مجلس المدينة المقبلة.