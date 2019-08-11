آلاف المسلمين يؤدون صلاة العيد في جامع موسكو الكبير

المصدر: وام

أدى عشرات الآلاف من المسلمين صلاة عيد الأضحى المبارك في الجامع الكبير بالعاصمة الروسية موسكو اليوم.

وتوافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر إلى مسجد موسكو الكبير واحتشدوا في الطرقات المحيطة به لأداء صلاة العيد التي أقيمت بإمامة رئيس مجلس مفتيي روسيا الشيخ راوي عين الدين.

ودعا الشيخ عين الدين خلال خطبة العيد المصلين إلى التكافل والتكاتف والتضامن، متمنيا أن يعم السلام والسعادة والاستقرار العالم الإسلامي وجميع أنحاء المعمورة.

من جانبه هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المسلمين الروس بمناسبة عيد الأضحى المبارك في رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين.