فيضانات في الهند تخلّف 95 قتيلاً

المصدر: كوتشي ـ رويترز

أظهرت إحصاءات رسمية، أمس، أنّ عدد ضحايا الفيضانات في ولايات كارناتاكا وكيرالا ومهاراشترا ارتفع إلى 95 قتيلاً، فيما أجبرت أمطار غزيرة وانهيارات أرضية مئات الآلاف من السكان على ترك منازلهم.

وقالت وحدة مواجهة الكوارث التابعة للحكومة المركزية إنّ نحو 42 شخصاً لقوا حتفهم، وتم إجلاء أكثر من 100 ألف آخرين في ولاية كيرالا بجنوب الهند بعد وقوع 80 انهيار أرضي بالولاية خلال يومين.

وفي ولاية كارناتاكا المجاورة، التي تضم مدينة بنجالورو المركز التقني الرئيسي بالبلاد، لقى 24 شخصاً حتفهم، فيما وصفه رئيس وزراء الولاية بي.إس يديورابا بأنها أسوأ فيضانات منذ 45 عاماً. وأضاف أنّ مياه الأمطار غمرت مناطق واسعة بنحو 1024 قرية، وأن عدداً من السدود تقترب من بلوغ أقصى طاقة استيعابية لها، وأنّ أكثر من 200 ألف شخص تم إجلاؤهم.