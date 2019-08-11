إطلاق نار بمسجد في النرويج

المصدر: أوسلو- أ.ف.ب

أعلنت الشرطة النرويجية، أن شخصاً أصيب في إطلاق نار وقع أمس، داخل مسجد في إحدى ضواحي العاصمة النرويجية أوسلو، وأن مشتبهاً به قد اعتقل.

وقال إمام المسجد لوسائل إعلام نرويجية، إن المهاجم، وهو رجل أبيض، كان مزوداً بأسلحة عدة. وجاء في تغريدة لشرطة أوسلو: «أصيب شخص لم يعرف بعد مدى خطورة إصابته، وتم توقيف مشتبه به»، مضيفة أن عناصرها انتشروا في الموقع. ووقع إطلاق النار في مسجد النور في بلدة بايروم، إحدى ضواحي أوسلو. وأوضحت الشرطة، أنه ليس هناك ما يشير إلى تورّط مزيد من الأشخاص في إطلاق النار، مكتفية بالقول: إن الموقوف أبيض البشرة.

وقال إمام المسجد عرفان مشتاق لصحيفة بودستيكا المحلية، إن رجلاً أبيض يعتمر خوذة ويرتدي زياً نظامياً أطلق النار على أحد أفراد جاليتنا. وأوضح لاحقاً لقناة «تي في 2» التلفزيونية، أن الرجل كان يحمل أسلحة عدة.

وروى أن رجلاً يبدو أنه نروجي دخل المسجد مزوداً ببندقية ومسدسات، وأخذ يطلق النار على من حوله. وذكرت قناة «ان آر كاي» العامة، أن الشرطة عثرت على العديد من الأسلحة داخل المسجد، وتمكن شخص في المكان من السيطرة على المهاجم قبل وصول قوات الأمن. وقالت الأجهزة الأمنية التابعة للشرطة النرويجية، إنها تتابع الأحداث. وصرح المسؤول الإعلامي في هذه الأجهزة، مارتن برنسن، لقناة «ان آر كاي»: «من المبكر جداً الخروج باستنتاجات».