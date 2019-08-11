41 قتيلاً بانزلاقات أرضية في ميانمار

المصدر: ماولامايين ـ أ.ف.ب

ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاقات ناجمة عن أمطار موسمية غزيرة شرق ميانمار إلى 41 قتيلاً، في وقت يواصل عمال الإغاثة عمليات البحث عن عشرات المفقودين.

وتواصلت عمليات البحث طوال الليل، واستخدم عمال الإغاثة الحفارات وما تيسر من الوسائل للبحث عن ناجين وانتشال الجثث من أعماق الترسبات. وقال المسؤول المحلي ميو مين تون: «عثرنا على 41 جثة، والبحث لا يزال مستمراً». وتفيد آخر حصيلة بإصابة 47 شخصاً، علماً أن تقديرات المسؤولين تفيد بأن أكثر من 80 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين.

وأظهرت صور جوية في منطقة باغو، منطقة وقد تحولت إلى مستنقع ضخم خصوصاً في قرية شويغين. ولم تظهر وسط المياه إلا أسقف المنازل التي فرّ سكانها سيراً على الأقدام أو في مراكب. وقالت السلطات إنّ 30 ألف شخص على الأقل تم نقلهم في منطقة باغو وفي ولايتي مون وكارين.