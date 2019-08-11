شاهد.. الأمطار تغمر مطار لندن لوتون

المصدر: البيان الالكتروني

عاش المسافرون اليوم في مطار لوتون بلندن أوقات صعبة، تسببت فيها عواصف شديدة مصحوبة بأمطار غزيرة، حيث ولجت المياه إلى داخل صالة المطار الرئيسية، ما جعلهم يمشون في برك من المياه ونزول أمطار عليهم من سقف المطار.

ونشر موقع (NowThis) عبر حسابه في تويتر فيديو للمياه وهي تنهمر من سقف المطار وغرق أرضيته بالمياه.

وقد عبر المسافرون عن تذمرهم من الحالة التي وجدوا أنفسهم فيها، في وقت اعتذرت فيه إدارة المطار من المسافرين، واعدة بحل المشكلة في أقرب وقت.