18 قتيلاً و14 مفقوداً في الإعصار ليكيما بالصين

المصدر: وكالات

ضرب الإعصار ليكيما بعنف شرق الصين السبت، ونجمت عنه أمطار غزيرة تسببت بـ 18 قتيلاً و14 مفقوداً، فيما أجلي أكثر من مليون شخص.

وقد انقضت أمواج فاق ارتفاعها بضعة أمتار على الساحل عندما وصل الإعصار إلى اليابسة ليل الجمعة السبت في منطقة زهيجيانغ جنوب شانغهاي.

وعلى اليابسة لقي 18 شخصاً مصرعهم واعتبر 14 في عداد المفقودين على إثر انزلاق للتربة، كما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وأوضحت وكالة الانباء الرسمية أن الضحايا سقطوا في مقاطعة وينزهو المترامية، بمنطقة يونغجيا، الاكثر تعرضاً للأمطار والرياح.

وأوضح التلفزيون الرسمي سي.سي.تي.في أن "الأمطار الغزيرة قد تسببت بانزلاق للتربة على جبل ما أدى الى انسداد مجرى نهر". وارتفع مستوى المياه الى عشرة أمتار خلال 10 دقائق، وحاصرت 120 قروياً.

وتسبب انسداد مجرى النهر بتشكل "بحيرة" غمرت مناطق واسعة وأوقعت الضحايا. وتظهر في صور بثتها مواقع التواصل الاجتماعي بيوت دمرتها قوة الماء ورجال إنقاذ بأزيائهم البرتقالية.

وأجلي ما لا يقل عن مليون شخص مع اقتراب وصول الإعصار، كما ذكرت وكالة انباء الصين الجديدة. ونقل أكثر من مئة ألف منهم الى ملاجئ.

وقد ضرب الاعصار ليكيما الساحل مع رياح بلغت سرعتها 187 كلم في الساعة في إقليم زهيجيانغ. إلا أن الإنذار الأحمر الذي أطلق الجمعة قد خفض الى البرتقالي، فيما يتجه ليكيما السبت نحو منطقة شنغهاي، ترافقه رياح اقل قوة.

وسبق للإعصار ان ضرب تايوان الجمعة، وأسفر عن تسعة جرحى، فيما انقطع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل.