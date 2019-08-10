«ليكيما» يلغي 68 رحلة جوية في اليابان

المصدر: طوكيو- وكالات

ضرب الإعصار «ليكيما»، الذي رافقته رياح قوية وأمطار غزيرة، الجزر اليابانية الجنوبية الصغيرة أمس ما تسبب في إلغاء 68 رحلة جوية علاوة 155 رحلة لعبارات بالمنطقة، فيما أصيب أربعة أشخاص على الأقل في مقاطعة أوكيناوا حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وحذر خبراء الأرصاد اليابانيون من أمواج عالية وأمطار غزيرة ورياح قوية رغم مرور العاصفة عبر الجزر متجهة نحو البر الرئيسي للصين. من جهة أخرى صدرت تحذيرات في الصين مع اقتراب الإعصار ليكيما الهائل من إقليم تشجيانغ على الساحل الشرقي للبلاد، بعدما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وإغلاق مدارس وأسواق في تايوان. كما حذرت وزارة الموارد المائية الصينية أيضاً من مخاطر الفيضانات في القطاعات الشرقية وقطاع المصب في نهر يانغتسي والنهر الأصفر حتى يوم الأربعاء.