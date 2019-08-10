وثائق هوية لنصف مليون لاجئ من الروهينغا

المصدر: نيويورك - وكالات

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من نصف مليون لاجئ ولاجئة من الروهينغا في ميانمار قد تم تسجيلهم حتى الآن للحصول على وثائق هوية في عملية تسجيل مشتركة بين سلطات بنغلاديش والمفوضية المعنية بأوضاع اللاجئين.

وقال الناطق باسم المفوضية أندريه ماهيتش في مؤتمر صحافي أمس: «بالنسبة لكثير من هؤلاء اللاجئين هذه هي المرة الأولى التي يحصلون فيها على بطاقة هوية».

وأعلن أن سلطات بنغلاديش ومفوضية شؤون اللاجئين تصدران بطاقات «بيومترية» - أو بيولوجية - مضادة للتزوير والاحتيال لجميع اللاجئين الذين تم التحقق منهم والذين تجاوزوا سن الـ12 عاماً.