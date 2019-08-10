لندن تواجه شللاً تاماً بسبب انقطاع التيار الكهربائي

المصدر: لندن - وكالات

تواجه العاصمة البريطانية، لندن، أمس، شللاً تاماً بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن عدد كبير من أجزائها.

ووفقاً لما نشرته الغارديان البريطانية، قالت شبكات الكهرباء في المملكة المتحدة إن أجزاء كبيرة من لندن تعاني من انقطاع تام للتيار الكهربي.

وغردت شركة الكهرباء الرئيسية في بريطانيا، الليلة الماضية، موضحة أنهم يتعاملون مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تؤثر على أجزاء كبيرة من لندن.

ووفقاً للصحيفة، يؤثر انقطاع التيار الكهربي على القطارات الكهربائية ما أدى إلي تعطل حركة القطارات وارتباك حركة المرور، حيث إن إشارات المرور معطلة بشكل كامل فضلاً عن شبكات الاتصالات في العاصمة البريطانية.

وأكدت وسائل النقل في لندن أنه تم تعليق خط فيكتوريا في مترو أنفاق لندن، وانتشرت بيانات تحذيرية للناس لتوخي الحذر عند سلوك طرق معينة.