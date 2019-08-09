بومبيو: نخطط لمفاوضات جديدة مع بيونغيانغ

المصدر: واشنطن - وكالات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أمله في استئناف المحادثات قريباً بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي رغم تجارب بيونغيانغ الصاروخية المتكررة.

وقال بومبيو للصحافيين في وزارة الخارجية: «نأمل في العودة إلى طاولة التفاوض خلال الأسابيع المقبلة». وأضاف: «نخطط لمفاوضات في غضون أسبوعين ونتوقع أن يعود الفريقان للاجتماع».

وكان الرئيس دونالد ترامب قد اتفق مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في اجتماع في 30 من يونيو الماضي على استئناف المحادثات بين المسؤولين والمتوقفة منذ قمة فاشلة بينهما في هانوي في فبراير الماضي.

وأجرت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين سلسلة من تجارب الصواريخ المتوسطة المدى.