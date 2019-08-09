قتيلان و6 جرحى وتلوث إشعاعي في انفجار بقاعدة روسية

المصدر: موسكو-أ.ف.ب

أعلنت السلطات الروسية أنّ انفجاراً وقع أمس في قاعدة لإطلاق الصواريخ في منطقة أرخانغيلسك شمال البلاد أسفر عن سقوط قتيلين وستة جرحى وتسبّب بـ«ارتفاع لوقت قصير» في تلوث إشعاعي محلّي لم يحدّد مصدره.

وفي بيان وُزّع على وكالات الأنباء الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ الانفجار وقع أثناء اختبار «محرّك صاروخي يعمل بالوقود السائل»، موضحة أنّ اثنين من «الاختصاصيين قد توفيا متأثّرين بجروحهما»، وأن ستة آخرين أصيبوا بجروح إثر الانفجار.

وأضافت الوزارة في بيانها «لا يوجد تلوث إشعاعي، المستويات طبيعية»، وهو ما أكّده أيضاً ناطق باسم حاكم منطقة ارخانغيلسك.

لكنّ بلدية مدينة سفرودفنسك القريبة من القاعدة العسكرية أكّدت بعد ساعتين أن أجهزتها للاستشعار «سجّلت ارتفاعاً لوقت قصير في التلوّث الإشعاعي». وأضافت البلدية في بيان أنّ «هذا التلوث الإشعاعي عاد إلى وضعه الطبيعي الآن».