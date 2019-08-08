قتلى وجرحى بتفجير تبنته طالبان في كابول

المصدر: كابول ـ أ.ف.ب

قتل 14 شخصاً على الأقل وأصيب 145 بجروح، أمس، في تفجير سيارة مفخخة في كابول أعلنت طالبان المسؤولية عنه، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان فوق العاصمة وتحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقع التفجير. وانفجرت السيارة المفخخة قرب مدخل مركز للشرطة في غرب كابول، وفق الناطق باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي. وقالت وزارة الداخلية، إنّ الانفجار نجم عن سيارة مفخخة، إلّا أنّ حركة طالبان التي تبنت العمل الإرهابي أعلنت أنّه جراء شاحنة مفخخة.

وذكرت السلطات الأفغانية، أنّ 10 مدنيين على الأقل وأربعة شرطيين قتلوا وأصيب 145 شخصاً بجروح بينهم 92 مدنياً. وقال الصحافي المحلي، زكريا حسني، المقيم قرب مركز الشرطة: شاهدت بعد الانفجار نساء ينتحبن بحثاً عن أزواجهن أو أولادهن قرب مكان التفجير. وقال صاحب متجر يدعى أحمد صالح: سمعت دوياً قوياً وتناثرت كل النوافذ في متجري وتطايرت قطع زجاج في كل مكان، أشعر بدوار ولا أزال لا أعرف ما حصل، لكن نوافذ 20 متجراً تقريباً في محيط كيلومتر من الانفجار تحطمت.

إلى ذلك، وفي حادث منفصل في ولاية بغلان شمال أفغانستان، قالت السلطات، إنها أحبطت هجوماً على موكب لقوات الأمن. ووفق بيان للجيش الأفغاني، اقترب ثلاثة مهاجمين كانوا في عربة هامفي محشوة بالمتفجرات من الموكب، إلّا أنّ القوات الأفغانية رصدتهم ودمرت السيارة بقذيفة آر. بي. جي. وأضاف البيان أنّ ثلاثة مهاجمين قتلوا.