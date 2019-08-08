انفجار أمام مكتب الضرائب في كوبنهاغن

المصدر: كوبنهاغن - رويترز

أُصيب شخص بجروح طفيفة، في انفجار وقع أمام مكتب وكالة الضرائب في كوبنهاغن. وقالت الشرطة، إنه كان هجوماً متعمداً لكن من السابق لأوانه معرفة من الذي يقف وراءه.

وأدى الانفجار لتحطم أبواب ونوافذ زجاجية وألحق أضراراً بواجهة معدنية عند المدخل الرئيس للمبنى الواقع في منطقة نوردهافن إلى الشمال مباشرة من وسط كوبنهاغن. وأغلقت الشرطة الشوارع المحيطة به وطلبت من العاملين البقاء بعيداً عن المكان.

وقال كبير مفتشي الشرطة يورغن بيرغن سكوف «شخص ما فعل ذلك متعمداً. لم يكن حادثاً عارضاً». وأضاف إن من السابق لأوانه معرفة المسؤول عن الانفجار. وأردف: «نولي الأمر اهتماماً بالغاً، وفتحنا تحقيقاً واسعاً شاملاً، لا نقبل ولن نقبل هجوماً كهذا». وقالت رئيسة الوزراء مته فريدريكسن، إن الانفجار كان قوياً جداً، مضيفة: «يهتز شعورنا بالأمن عندما يحدث شيء كهذا في وسط عاصمتنا.