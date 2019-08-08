استقالة السفير الأمريكي في روسيا

المصدر: موسكو - وكالات

قدّم السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هانتسمان، استقالته بعدما أمضى أكثر من عامين في المنصب. ونشرت صحيفة «سولت ليك تريبيون» رسالة الاستقالة التي قال فيها إنّ استقالته تدخل حيّز التنفيذ في 3 أكتوبر، وإنّه يُريد أن يكون بين أسرته.

وأشار هانتسمان في رسالته إلى الاضطرابات التي شهدها في العلاقات الأمريكيّة - الروسيّة خلال فترة اتّسمت باتهامات التجسّس، والفضيحة المتعلّقة بتدخّل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية، وانتهاء معاهدة الأسلحة النووية المتوسّطة، والنزاع المستمر في أوكرانيا. وقال السفير برسالته: «يجب أن نستمرّ في محاسبة روسيا عندما يكون سلوكها تهديداً لنا ولحلفائنا». إلى ذلك، ذكرت وكالة تاس الروسية، أن روسيا وصفت هانتسمان بالدبلوماسي المحنك، لكنها أضافت أنه لم يستطع تحسين العلاقات الروسية - الأمريكية لأنه كان مكبلاً بالسياسات الداخلية الأمريكية.