أوكرانيا تحض بوتين على استئناف المحادثات

المصدر: كييف- رويترز

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على استئناف محادثات السلام، بعد مقتل أربعة جنود أوكرانيين في قصف بمنطقة دونباس الشرقية الحدودية.

وقال إنه حضّ بوتين خلال اتصال هاتفي، على ممارسة نفوذه على مقاتلي دونباس كما اتفقا على استئناف محادثات السلام. وكان سقوط أربعة جنود أمس الثلاثاء أكبر خسارة في صفوف القوات الأوكرانية خلال يوم واحد منذ تولي زيلينسكي الرئاسة. وقال زيلينسكي في الاتصال الهاتفي: «قلت إن هذا لا يقربنا من السلام، أرجوك مارس نفوذك على الطرف الآخر كي يتوقف عن قتل شعبنا». وأضاف إنّ الرئيس الروسي وعده بفعل شيء سيتم الإفصاح عن تفاصيله في وقت لاحق.

من جهته، قال بوتين إنه يتعين على القوات الأوكرانية وقف قصف المناطق السكنية في دونباس والذي يؤدي لسقوط ضحايا. واتفق الجانبان على تكثيف العمل على تبادل السجناء. وتحتجز روسيا عشرات الأوكرانيين الذين أسرتهم خلال الأزمة لكن من غير المعروف عدد الروس المحتجزين لدى أوكرانيا.