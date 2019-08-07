طالبان تتبنى هجوم كابل .. وسقوط حوالي 95 جريحاً

المصدر: أ ف ب

أصيب عشرات الأشخاص بجروح صباح الأربعاء في تفجير سيارة مفخخة في كابول أعلنت طالبان المسؤولية عنه، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان فوق العاصمة وتحطم زجاج محلات تجارية بعيدة عن موقع التفجير.



وتتزايد أعمال العنف في أنحاء افغانستان وفي كابول في وقت تجري الولايات المتحدة وحركة طالبان مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات المرتقبة في 28 سبتمبر.



وانفجرت السيارة المفخخة قرب مدخل مركز للشرطة في غرب كابول قرابة الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في غرب كابول، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله ميار إن 95 شخصا على الأقل، غالبيتهم من المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال، نقلوا إلى المستشفى.



وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.



وبحسب تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وشهود عيان، يمكن سماع نيران أسلحة خفيفة في أعقاب الانفجار.



وقال صاحب متجر يدعى أحمد صالح لوكالة فرانس برس "سمعت دويا قويا وتحطمت كل النوافذ في متجري وتطايرت شظايا الزجاج في كل مكان".



وأضاف "أشعر بدوار ولا أزال لا أعرف ما حصل لكن نوافذ 20 متجرا تقريبا في محيط كيلومتر من الانفجار تحطمت".



وشهدت انتخابات سابقة هجمات أعلنت المسؤولية عنها طالبان ومجموعات متمردة أخرى تسعى إلى تقويض الديموقراطية الهشة في افغانستان.



وفي وقت سابق اقتحم كوماندوس أفغان مخبأ لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية قرب مطار كابول، بحسب مسؤولين. ولم تعرف بعد كافة تفاصيل العملية.



وأجرت الولايات المتحدة وحركة طالبان هذا الأسبوع جولة ثامنة من المحادثات بهدف التوصل لاتفاق سلام يتيح خفض التواجد العسكري الأميركي في أفغانستان.



ورغم أعمال العنف الدامية أشار الطرفان إلى "تقدم ممتاز" في المحادثات.