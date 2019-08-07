حجب أكثر من 130 موقعاً وحساباً إلكترونياً في تركيا

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

أمرت محكمة في أنقرة بحجب 136 موقعاً إلكترونياً وحساباً على مواقع التوصل الاجتماعي، بما في ذلك مواقع إخبارية تنتقد الحكومة ومواقع خاصة بالمعارضة، مؤكدة أنها تهدّد الأمن القومي، وذلك وفقاً لوثيقة نشرها موقع «بيانيت» الإخباري.

وأفاد موقع «بيانيت» الإخباري المعارض للحكومة بأن القيادة العامة لقوات الدرك التركية طلبت في 16 يوليو الماضي من محكمة العقوبات في أنقرة حجب 136 موقعاً إلكترونياً وحساباً على مواقع التواصل الاجتماعي.

قررت المحكمة حجب تلك المواقع في اليوم نفسه، مشيرة إلى انتهاكات لقانون ينظم عمل الإنترنت، وفقاً لـ«بيانيت» الذي أفاد بأنه من بين المواقع المحجوبة. ومع ذلك لم يتضح على الفور متى سيصبح حكم المحكمة نافذ المفعول، حيث لا تزال بعض المواقع مفتوحة.