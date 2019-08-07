موسكو تستدعي سفير اليابان بسبب جُزر متنازع عليها

المصدر: موسكو ـ رويترز

قالت وزارة الخارجية الروسية، أمس، إنها استدعت السفير الياباني في موسكو لتقديم شكوى بشأن ما قالت إنه انتقاد من طوكيو يرقى إلى «محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا».

واحتجت طوكيو في وقت سابق هذا الشهر على زيارة رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف لواحدة من الجزر الأربع التي تطالب بها كل من اليابان وروسيا ووصفت الزيارة بأنها أمر مؤسف للغاية. وحثت روسيا على اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز العلاقات. وتطالب اليابان بالجزر التي تطلق عليها اسم الأراضي الشمالية والخاضعة لسيطرة روسيا التي تطلق عليها اسم الكوريل الجنوبية. وقالت وزارة الخارجية الروسية إن تصريحات اليابان غير مقبول.