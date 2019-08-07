عقوبات أمريكية على لبناني لارتباطه بـ «حزب الله»

المصدر: واشنطن ـ وكالات

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اللبناني فادي سرحان، لعلاقته بميليشيات «حزب الله»، وفقاً لفضائية «سكاي نيوز عربية»، أمس، والتي أضافت أن العقوبات الأمريكية على سرحان تأتي استكمالاً للحملة التي تشنها الولايات المتحدة على إيران، وأتباعها في المنطقة، ومن ضمنهم «حزب الله».

وفرضت الوزارة الأمريكية في 2015، على وكيل مشتريات «حزب الله» فادي سرحان، وشركته، عقوبات، لتوفيره الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية «لحزب الله». وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على نائبين من «حزب الله» اللبناني، الشهر الماضي، وأدرجتهم على قائمة الإرهاب للمرة الأولى.