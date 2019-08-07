بكين تحذر واشنطن من نشر صواريخ في آسيا

حذرت الصين أمس من أنها ستتخذ تدابير مضادة لم تحددها في حال مضت الولايات المتحدة في خطط نشر صواريخ أرض متوسطة المدى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وجاء التحذير الصيني بعد أيام على إعلان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أنه بات بإمكان الولايات المتحدة نشر تلك الأسلحة في أعقاب انسحابها الأسبوع الماضي من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية المتوسطة المدى الموقعة مع روسيا. وقال فو كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الصينية للصحافيين «الصين لن تبقى مكتوفةً، وستكون مضطرّة إلى اتّخاذ تدابير مضادة في حال نشرت الولايات المتحدة صواريخ أرض متوسّطة المدى في هذه المنطقة من العالم».

وأضاف «ندعو جيراننا، الدّول المجاورة إلى توخّي الحذر وعدم السّماح بنشر الولايات المتحدة صواريخها المتوسطة المدى على أراضيها» مسمياً استراليا واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال «هذا لن يكون في مصلحة الأمن القومي لتلك الدول». وأضاف إنه من المهم أن تدرك الولايات المتحدة بأنها تقترح نشر الأسلحة على «أبواب» الصين. وأوضح «بالنسبة خصوصاً لدولة شهدت أزمة الصواريخ الكوبية، أعتقد أن على الشعب الأمريكي أن يتفهم مشاعر الصين».

واستبعدت استراليا الإثنين احتمال نشر الصواريخ على أراضيها قائلة إنه لم يُطلب أساسا ًمن كانبيرا استقبالها.

من ناحيتها أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنه لم تجر أي مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن نشر صواريخ متوسطة المدى. وقال المتحدث باسم الوزارة تشوي هيون-سو للصحافيين «كما أننا لم نراجع المسألة داخلياً وليس لدينا خطة للقيام بذلك». وكان وزير الدفاع الأمريكي الجديد مارك إسبر أعلن السبت أنّ الولايات المتّحدة تُريد الإسراع في نشر صواريخ جديدة في آسيا.

وردًا على سؤال عن احتمال أن تنشر واشنطن أسلحة تقليديّة جديدة متوسّطة المدى في آسيا، قال إسبر في الطائرة التي أقلّته إلى سيدني في إطار جولة في آسيا تستمرّ أسبوعًا «نعم (...) نُريد أن نقوم بذلك في أقرب وقت». وأضاف لصحافيّين رافقوه في جولته «أفضّل أن يتمّ ذلك خلال أشهر، لكنّ هذه الأمور تستغرق عادةً وقتًا أطول من المتوقّع».

ولم يُحدّد إسبر المكان الذي تعتزم فيه واشنطن نشر تلك الأسلحة، لكن خبراء رجحوا أن يكون جزيرة غوام، التي تضم منشآت عسكرية أمريكية مهمة. وقال فو كونغ المدير العام لمراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الصينية إن أي نشر للصواريخ في غوام -- على بعد نحو 3 آلاف كلم عن شنغهاي على الساحل الشرقي للصين -- سيعد «عملاً استفزازياً كبيراً من جانب الولايات المتحدة وقد يكون خطيراً جداً».