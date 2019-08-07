السلطات تلقي القبض على 148 شخصاً في احتجاجات هونغ كونغ

المصدر: هونغ كونغ، بكين - د.ب.أ

أعلنت شرطة هونغ كونغ أمس أنها اعتقلت 148 شخصاً في مظاهرات على مستوى المدينة أول من أمس، وهو أكبر عدد يتم احتجازه في يوم واحد منذ بدء المظاهرات المناهضة للحكومة في 9 يونيو.

كما أطلقت الشرطة 800 طلقة من الغاز المسيل للدموع و140 رصاصة مطاطية الاثنين - وهي كمية تم إطلاقها خلال 24 ساعة فقط ولكنها تماثل إجمالي ما تم إطلاقه خلال حركة الاحتجاج التي استمرت تسعة أسابيع حتى الآن.

وكشف متحدث باسم الشرطة عن الأرقام الجديدة في مؤتمر صحافي أمس. ووصف المتحدث المتظاهرين بأنهم عدد صغير من المتطرفين العنيفين الذين استغلوا «حملة عصيان مدني للتسبب في الفوضى» في المدينة الصينية التي تتمتع بما يشبه الحكم ذاتي.

في الأثناء تجمع أكثر من 12 ألفاً من أفراد الشرطة في مدينة شينزين بإقليم جوانجدونج جنوبي الصين، أمس، للمشاركة في تدريبات تتضمن اتخاذ إجراءات لمكافحة الشغب، مشابهة لتلك التي شوهدت في شوارع هونج كونج.

ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينج بوست» عن شرطة شينزين القول، إن التدريبات تأتي كجزء من استعدادات أمنية، بمناسبة الذكرى السبعين لجمهورية الصين الشعبية، والتي تحل في الأول من أكتوبر.

وقالت الشرطة: «سيُجرى تدريب لزيادة الروح المعنوية للقوات، وممارسة والاستعداد لأمن الاحتفالات، والحفاظ على الأمن السياسي الوطني والاستقرار الاجتماعي». وتتضمن تدريبات أخرى إجراءات لمكافحة التهريب، والبحث والإنقاذ، يشارك فيها أفراد من جيش التحرير الشعبي، بحسب ما ذكرته الصحيفة.