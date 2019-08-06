ترامب يطالب بإعدام مرتكبي عمليات القتل

المصدر: واشنطن ـ وكالات

دان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، نزعة تفوّق العرق الأبيض والتطرف والعنصرية. وقال إن مرتكبي عمليات القتل الجماعية يجب إعدامهم «بسرعة».

وفي مواجهة موجة من الاتهامات بأن خطابه المعادي للهجرة شجّع المتطرفين في أنحاء البلاد، استغل ترامب خطابه المتلفز من البيت الأبيض ليطلق على غير العادة إدانةً مباشرة للعنصريين. وقال: «يجب على أمتنا أن تدين العنصرية والتعصب ونزعة تفوق العرق الأبيض»، مضيفاً أنه أوعز إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) استخدام جميع موارده لمواجهة «جرائم الكراهية والإرهاب المحلي».

وجاء خطاب ترامب رداً على مجزرتي إل باسو في تكساس ودايتون في أوهايو، مختلفاً تماماً عن خطه المعتاد بالتقليل من شأن هجمات المتعصبين المؤمنين بتفوق العرق الأبيض.

ودعا ترامب إلى صدور قانون يشدد الضوابط على ملكية الأسلحة بعد مجزرتين أدتا إلى مقتل العشرات في تكساس وأوهايو وشيكاغو. وقال إن «على الكونغرس ضمان عدم حصول من يشكلون خطراً كبيراً على السلامة العامة، على الأسلحة، وفي حال حصولهم عليها يكون بالإمكان نزعها منهم من خلال الإجراءات المعتمدة.. ولذلك دعوت إلى قوانين تعرف باسم أوامر الحماية القصوى من المخاطر». ووصف الرئيس الأمريكي عمليات إطلاق النار الجماعية في تكساس وأوهايو بأنها «جريمة ضد الإنسانية جمعاء».