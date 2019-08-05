عشرات القتلى بانقلاب 3 عبارات في الفلبين

المصدر: مانيلا ـ رويترز

أعلن مسؤول في خفر السواحل الفلبيني، أمس، أن 31 شخصاً لقوا حتفهم إثر انقلاب ثلاث عبارات بسبب الطقس السيئ.

وكانت العبارات تقل 96 شخصاً في المجمل من الركاب وأفراد الطواقم عندما تسببت أحوال الطقس السيئة في انقلابها قبالة سواحل مقاطعتي جويماراس وإيلويلو بوسط البلاد أول من أمس.

وقال أرماند باليلو، وهو ناطق باسم خفر السواحل الفلبيني، إن السلطات لا تزال تبحث عن ثلاثة مفقودين. وجرى إنقاذ باقي أفراد الطواقم والركاب.

ويلقى العشرات حتفهم سنوياً في حوادث العبارات بالفلبين، وهي أرخبيل مؤلف من 7100 جزيرة، وليس له سجل جيد في مجال السلامة البحرية.