إندونيسيا غارقة في الظلام

المصدر: عواصم ـ وكالات

حُرم عشرات ملايين السكان في جزيرة جاوا المكتظة بإندونيسيا من التيار الكهربائي جرّاء انقطاع واسع النطاق أمس بعد أن أفادت شركة الكهرباء عن مشاكل في عدد من المحطات. وأغرق انقطاع الكهرباء مباني بكاملها في جاكرتا التي يسكنها قرابة 30 مليون نسمة في الظلام وفرض إغلاقاً مؤقتاً لنظام قطارات النقل السريع الجديد.

وتم إجلاء الركاب من الكثير من العربات عندما انقطع التيار الكهربائي بحسب الشركة المشغلة للنظام، في حين تأثرت خطوط سكك حديد في ضاحية العاصمة أيضاً بالانقطاع.

ولم يشمل الانقطاع مستشفيات جاكرتا ومطار سوكارنو-هاتا الدولي لأن لديها مولّداتها الخاصة، بحسب مسؤولين.

والعطل تسبب باضطرابات في شبكة الهاتف النقال ووضع خارج الخدمة بعض إشارات السير الأمر الذي فاقم الفوضى في حركة المرور.

وبحسب شركة الكهرباء، فإن العطل حصل عندما توقف توربين الغاز عن العمل في محطة مهمة، ومشاكل في محطة أخرى.

من جهة ثانية، أعلن مسؤول أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا، وبلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر، ارتفعت إلى ستة قتلى، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.