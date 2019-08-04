سجين إيراني يفرّ إلى كندا بعد منحه إذن خروج مؤقت

المصدر: (أ ف ب)

فرّ إيراني يقضي حكما بالسجن المؤبد في إيران، بعد منحه إذن خروج مؤقت ووصل إلى كندا، بحسب ما أعلنت السبت السلطات الإيرانية والكندية.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الكندية في بيان "ترحب كندا بأنباء انضمام سعيد مالكبور إلى عائلته في كندا".

ومن دون أن يقدم تفاصيل أخرى "لأسباب تتعلق بالسرية"، قال المتحدث إن كندا سعت "من أجل اطلاق سراح السيد مالكبور" الذي يحمل إقامة دائمة في كندا. وأضاف "يسرّنا أن يكون الآن في كندا".

وفي إيران، صرّح المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين اسماعيل "هذا الشخص مُنع من مغادرة البلد وقد غادر على ما يبدو ... عبر قنوات غير رسمية، ولم يعد".نهاية الفترة لم يعد إلى السجن".

ونشرت شقيقته تسجيل فيديو على تويتر يُظهر مالكبور في أحد المطارات.

وكتبت مريم مالكبور مساء الجمعة في تغريدة "شقيقي سعيد مالكبور وصل للتو إلى كندا! الكابوس انتهى أخيرا".

وأضافت "شكرا كندا لقيادتك. وشكرا لكل شخص قدم لنا الدعم لنا خلال هذه الفترة. سويا انتصرنا".

وذكرت وسائل إعلام كندية إن مالكبور وصل إلى فانكوفر الجمعة.