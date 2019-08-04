آلاف المتطوعين يكافحون حرائق الغابات شرقي روسيا

المصدر: موسكو - د.ب.أ

قالت السلطات الروسية إن الآلاف من عمال خدمات الطوارئ يكافحون حرائق غابات شرقي روسيا، تغطي حالياً مساحة 125 ألف هكتار.

ويحاول 4500 متطوع في منطقة إيركوتسك منع انتشار الحرائق إلى المستوطنات القريبة، وفقاً لما ذكرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء. وذكر التقرير أن 121 مستوطنة تقع داخل المنطقة التي بها أعلى المستويات خطورة من الدخان.

وقالت وكالة الغابات الاتحادية إنّ الحرائق دمرت مساحة إجمالية قدرها 3 ملايين هكتار حتى الآن. ويقدم الجيش الروسي أيضاً الدعم لعمليات مكافحة حرائق الغابات. ويقدر الخبراء الأضرار التي لحقت بغابة تايجا، وهي أيضاً غابة مهمة لمناخ العالم، بـ2.4 مليار روبل «36 مليون دولار».