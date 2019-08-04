4 قتلى بزلزال قوي هز إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - رويترز

ذكرت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا، أمس، أنّ أربعة أشخاص قتلوا وتضررت مئات المباني بسبب زلزال قوي قبالة جزيرتي سومطرة وجاوة.

وأصدرت إندونيسيا تحذيراً من أمواج مد عاتية «تسونامي» بعد دقائق من الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات ليل أول من أمس، واستمر التحذير ساعتين ودفع سكان المناطق الساحلية إلى الفرار لمناطق مرتفعة وأثار الذعر في العاصمة جاكرتا.

وقال ناطق باسم الوكالة، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وبعضهم نتيجة أزمات قلبية أو إعياء مع ابتعاد الناس عن الشريط الساحلي، مضيفاً أن أربعة آخرين أصيبوا فضلاً عن تضرر أكثر من 200 مبنى. وذكرت الوكالة أنّ الأشخاص الذين فروا إلى أماكن مرتفعة عادوا إلى منازلهم.

مركز

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان في المحيط الهندي على بعد حوالي 227 كيلومتراً عن مدينة تيلوك بيتونج في جزيرة سومطرة. وتقع إندونيسيا على ما يسمى حلقة النار في المحيط الهادي التي تهزها الزلازل من وقت لآخر وتصحبها أحياناً أمواج مد عاتية.

أمواج عاتية

ووقع أكثر الزلازل تدميراً في تاريخ إندونيسيا الحديث يوم 26 ديسمبر 2004 وبلغت قوته 9.5 درجات وتسبب في حدوث أمواج مد عاتية أودت بحياة نحو 226 ألف شخص بمحاذاة سواحل المحيط الهندي بينهم أكثر من 126 ألفاً في إندونيسيا. وتسبب «تسونامي» العام الماضي في مقتل الآلاف بمدينة بالو على جزيرة سولاويسي، في حين تسبب انهيار فوهة في بركان آناك كراكاتاو في أمواج مد قتلت ما لا يقل عن 430 شخصاً في منطقة قريبة من أحدث زلزال تتعرض له إندونيسيا.