المصدر: سنغافورة - أ.ف.ب

أطلق حزب جديد للمعارضة في سنغافورة، بدعم من شقيق رئيس الوزراء، أمس، فيما يمكن إجراء الانتخابات قبل الموعد المقرر في 2021.

ويتزعم تان شينغ بوك حزب التقدم السنغافوري، الذي ينوي المشاركة في الانتخابات المقرر إجراؤها في 2021، والتي يعتقد الكثيرون أنها قد تتم في وقت مبكر. وكان هذا الطبيب مرشحاً للرئاسة، وكاد أن يلحق هزيمة بمرشح السلطات.

وحصل الحزب على دعم شقيق رئيس الوزراء، لي هسين لونغ، آخر رموز الخلاف داخل الأسرة الحاكمة حول تركة الأب، لي كوان يو، الذي توفي في 2015، وتولى الرئاسة في سنغافورة ثلاثة عقود. وأمام مئات من الأنصار الذين تجمعوا في فندق، وبثت شبكات التواصل الاجتماعي مباشرة وقائع هذا الحدث، ندد تان، بما يعتبره مناخاً من الخوف، يمنع الناس من التعبير عن آرائهم. كما انتقد ما أسماه تآكل الثقة بين الحكومة والمواطنين.