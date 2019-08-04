قتلى وجرحى بإطلاق نار في تكساس

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس، أن عملية إطلاق نار لا تزال جارية في أحد متاجر مدينة إل باسو بولاية تكساس داعية السكان إلى الابتعاد عن المكان.

وقالت شرطة إل باسو في تغريدة على «تويتر»: «انتباه: إطلاق نار، ابقوا بعيدين عن مركز سييلو فيستا، الوضع ما زال يتطور». وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن ما جرى هو تبادل لإطلاق النار في أحد متاجر «وول مارت» في المدينة، وقد أسفر عن سقوط عدة قتلى وجرحى، وفق ما نقلت «فرانس برس» عن قناة «سي إن إن».

وقالت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سُمع دوي إطلاق نار في وول مارت قرب مركز سيلو فيستا، وإنه جرى إجلاء المتسوقين من المركز التجاري كإجراء وقائي. وكان شخصان قتلا وأصيب شرطي بجروح في أحد متاجر «وولمارت» في ولاية ميسيسيبي الثلاثاء. وقتل ثلاثة أشخاص، الأحد الماضي، أحدهم صبي عمره ستة أعوام، برصاص شاب يبلغ من العمر 19 عاماً.