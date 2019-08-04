المعارضة التركية تنتقد تشديد الرقابة على الإنترنت

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

حذر عضو معارض من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي، من رقابة محتملة بعدما جرى تمرير قانون جديد لمراقبة جميع المواقع الإلكترونية، بما في ذلك المنصات الإخبارية الأجنبية ومنصات البث المباشر مثل «نتفليكس».

وقال إلهان طاسجي، المنتمي للحزب الجمهوري المعارض والعضو بالمجلس الذي يراقب وينظم ويعاقب جهات البث: «قد نرى قريباً صوراً مغبشة ومحادثات خاضعة للرقابة على نتفليكس».

وبموجب القانون الجديد، يتعين حصول الشركات المحلية والأجنبية على ترخيص المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي لبدء البث عبر الإنترنت. ووسع القانون صلاحيات الرقابة التي يتمتع بها المجلس التركي على الإذاعة والتلفزيون لتشمل البث المباشر عبر الإنترنت.